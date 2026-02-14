Halocoko Raih Rekor MURI

jpnn.com, JAKARTA - Halocoko meraih rekor Museum Rekor-Dunia Indonesia (MURI) atas program pembagian Es Krim Secara Seri Terbanyak dalam Satu Tahun di Indonesia.

Sepanjang 2025, lebih dari 1,1 juta es krim didistribusikan kepada anak-anak melalui tiga program nasional yang dijalankan secara konsisten dan terstruktur.

Penganugerahan rekor dilaksanakan di SMPN 256 Jakarta pada Kamis (12/2), bertepatan dengan kegiatan Berbagi Kebahagiaan di Setiap Sudut Negeri.

Pengakuan dari MURI ini menegaskan posisi halocoko sebagai brand es krim cokelat di Indonesia yang meraih capaian tersebut, sekaligus memperkuat model pertumbuhan perusahaan yang mengedepankan dampak sosial sebagai bagian dari strategi bisnis jangka panjang.

Sepanjang 2025, halocoko menjangkau lebih dari 50 wilayah di Indonesia dan merealisasikan lebih dari 16.000 kegiatan melalui program Berbagi Kebahagiaan di Setiap Sudut Negeri, Berkah Ramadan di Setiap Sudut Negeri, dan Dari Sekolah untuk Senyuman Anak Indonesia.

Selain mendistribusikan lebih dari 1,1 juta es krim cokelat, rangkaian inisiatif ini mencatatkan total dampak yang menjangkau lebih dari 2,5 juta masyarakat.

Skala implementasi tersebut mencerminkan kapasitas operasional yang solid, konsistensi eksekusi lintas wilayah, serta efektivitas pendekatan distribusi yang terintegrasi dengan jaringan mitra di tingkat lokal.

Halaman sekolah dipenuhi senyum dan keceriaan siswa yang menyambut kegiatan berbagi, dengan interaksi langsung dan akrab bersama tim halocoko.