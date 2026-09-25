Halofit Catat Kinerja Positif, Pertumbuhan Memelesat dalam Setahun

jpnn.com, JAKARTA - Halofit, salah satu layanan kesehatan digital Halodoc menorehkan hasil gemilang selama satu tahun terakhir.

Program klinik digital weight management yang diawasi langsung oleh tim medis itu membukukan total lebih dari 68 ribu konsultasi

Angka tersebut dikatakan mengalami pertumbuhan secara total 37 kali lipat pada September 2026.

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Jumlah itu meningkat dibandingkan sejak awal peluncuran pada Oktober 2025 lalu.

VP Consultation & Diagnostics Halodoc Ignasius Hasim mengungkapkan meningkatkan layanan aplikasi kesehatan ini menjadi indikator terhadap meningkatnya perhatian masyarakat terhadap pengolalaan obesitas.

Menurut dia, obesitas secara konsisten masuk dalam lima besar masalah kesehatan yang paling banyak ditemukan di Indonesia1, dengan data Cek Kesehatan Gratis mencatat lebih dari 11 juta penderita hingga 2026.

Hal itu menjadi landasan kuat bagi Halodoc untuk terus mengedukasi masyarakat dan memperluas akses layanan kesehatan digital untuk menangani obesitas.

“Selama satu tahun hadir mendampingi pengguna, kami melihat beberapa di antaranya berhasil menurunkan berat badan hingga yang tertinggi 19,5 kg dan tercatat hingga 20 persen dari berat badan awal dalam tiga bulan setelah menggunakan Halofit. Namun, bagi kami, keberhasilan program tidak hanya diukur dari angka yang terlihat di timbangan," ungkap Ignasius saat ditemui di Jakart Selatan, Kamis (25/9).