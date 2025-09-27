Halte Awal Bros di Jalan Sudirman Akan Berganti Nama Menjadi Bank Syariah Indonesia

jpnn.com, PEKANBARU - Pemerintah Kota Pekanbaru terus berkomitmen memperbaiki fasilitas umum, termasuk halte bus, agar makin layak dan nyaman digunakan masyarakat.

Program renovasi halte ini dilakukan dengan menggandeng pihak swasta sehingga tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho, menyampaikan bahwa salah satu halte yang masuk dalam tahap renovasi adalah Halte Awal Bros di Jalan Sudirman, yang nantinya akan berganti nama menjadi Halte BSI.

Perubahan nama tersebut dilakukan seiring kerja sama renovasi antara Pemko Pekanbaru dengan Bank Syariah Indonesia (BSI).

“Alhamdulillah, perbaikan fasilitas umum di Pekanbaru mulai berjalan. Saat ini rekan-rekan dari BSI sudah bekerja membenahi halte Pasar Dupa, Renovasi ini dilakukan bertahap dengan melibatkan pihak swasta agar tidak membebani APBD,” jelas Agung Nugroho Sabtu (27/9).

Selanjutnya setelah direnovasi halte di depan Rumah Sakit Awal Bros di Sudirman akan berganti nama menjadi Halte BSI.

Menurut Agung langkah ini menjadi bukti nyata kolaborasi antara pemerintah daerah dan pihak swasta dalam membangun kota.

Dengan dukungan swasta, fasilitas umum bisa diperbaiki lebih cepat tanpa harus bergantung sepenuhnya pada APBD.