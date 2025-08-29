Halte Transjakarta Senen Toyota Rangga Dibakar Massa
jpnn.com, JAKARTA - Halte Transjakarta Senen Toyota Rangga dibakar massa pengunjuk rasa, Jumat malam.
“Betul, sebagian sisi Halte Senen Toyota Rangga dibakar oleh oknum tidak bertanggung jawab,” kata Kepala Departemen Humas dan CSR PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) Ayu Wardhani di Jakarta, Jumat.
Dia mengatakan sebelumnya juga terjadi aksi vandalisme dan perusakan fasilitas halte pada beberapa halte Transjakarta.
Ayu mengatakan pihaknya sangat menyayangkan adanya aksi perusakan fasilitas publik.
Dia pun mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga fasilitas publik, agar manfaatnya bisa terus digunakan oleh banyak orang.
Saat ditanyai terkait jumlah halte Transjakarta yang dibakar massa, Ayu mengatakan saat ini pihaknya sedang memastikan hal tersebut.
“Karena CCTV sudah mati. Tim kami di lapangan tertahan saat akan mendekat ke lokasi,” kata Ayu.
Selain halte bus Senen Toyota Rangga, massa juga membakar Halte Transjakarta Polda Metro Jaya dalam unjuk rasa di Jalan Sudirman, Jakarta Selatan sekitar pukul 21.00 WIB.
Massa bakar Halte Transjakarta Senen Toyota Rangga. Aksi unjuk rasa masih terjadi hingga malam ini.
