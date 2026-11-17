jpnn.com - Jer basuki mawa béya. Untuk menjadi sejahtera memerlukan biaya.

Lebih dari tiga dekade yang lalu, pepatah Jawa di atas dijadikan dalih oleh Soeharto, Presiden Indonesia kala itu, untuk memulai pembangunan Waduk Kedung Ombo di Jawa Tengah.

Waduk yang dibangun di atas 37 desa itu menggusur sekitar 5.390 keluarga. Pada tahun 2018, laporan Mongabay menyebutkan bahwa sekitar 76 persen warga terdampak pembangunan Kedung Ombo mengaku tidak lagi memiliki lahan pertanian.

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Kembali lagi ke pepatah Jawa di atas, siapa yang sebenarnya menanggung “béya” tersebut? Apakah ada dialog yang melibatkan mereka sebelum akhirnya tagihan tersebut datang? Bukankah seharusnya masyarakat menjadi penikmat hasil pembangunan?

Dalam dikursus pembangunan, dua sarjana dari tradisi pemikiran yang berbeda mengamini pentingnya kesejahteraan dan investasi pada manusia. Amartya Sen (1999) memandang pembangunan sebagai perluasan kebebasan nyata yang dinikmati manusia, bukan sekadar kenaikan pendapatan.

Dari perspektif yang berbeda, James Midgley (1995) melihat pembangunan sosial sebagai sebuah perubahan sosial terencana untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk yang berjalan bersama pembangunan ekonomi. Meskipun berasal dari mazhab yang berbeda, mereka memiliki semangat yang sama dengan melihat pembangunan yang berpusat pada manusia.

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Namun, paradigma pembangunan di Indonesia kerap kali berorientasi pada pembangunan fisik dan hanya mengejar pertumbuhan ekonomi. Isu tentang pembangunan manusianya acapkali terabaikan.

Sejarah kita mencatat bahwa pembangunan didominasi oleh pembangunan fisik, meskipun paradigmanya silih berganti antarrezim. Soekarno, untuk menunjukkan dominasi politiknya, menempatkan proyek-proyek simbolik seperti Monas dan monumen lainnya yang tersebar di Jakarta. Pada akhirnya, proyek ini dikritik karena membebani anggaran dan memicu inflasi.