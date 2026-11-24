jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Energi dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan tidak akan ada izin pertambangan di Taman Nasional Ujung Kulon, Banten.

Adapun polemik muncul lantaran ada wacana pemindahan Badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon, Banten ke Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur.

Karena itu Bahlil menegaskan hingga kini Izin Usaha Pertambangan (IUP), Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) di kawasan tersebut belum pernah diterbitkan.

"Sekali lagi ya, tidak akan pernah ada izin dikeluarkan di daerah-daerah itu. Justru kami harus jaga kawasan. Kalau ada yang mau kasih keluar izin, saya pastikan, saya tidak kasih," tegas Bahlil di Jakarta, Senin (23/11).

Bahlil menjelaskan sejak 2014 negara telah memetakan wilayah yang memiliki potensi cadangan mineral.

Pemetaan itu diperbarui secara berkala, yaitu pada 2014, 2017, dan 2022, dan disusun berdasarkan usulan daerah. Wilayah pertambangan hasil pemetaan tersebut tidak mencakup taman nasional.

Bahlil menambahkan penetapan wilayah pertambangan baru merupakan tahap awal pendataan.

Badan Geologi memeriksa daerah mana saja yang memiliki cadangan, lalu hasilnya ditetapkan sebagai wilayah pertambangan.