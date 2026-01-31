Hamdalah, Banjir di Kebon Pala Mulai Surut
jpnn.com, JAKARTA - Banjir yang merendam wilayah RT 13/RW 04 Kebon Pala, Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, mulai surut pada Jumat malam.
Ketua RT 13/RW 04, Kampung Melayu Sanusi menyatakan ketinggian air tersisa satu meter.
"Puncaknya tadi pagi sekitar jam enam, ketinggian air mencapai dua meter lebih. Sekarang alhamdulillah sudah mulai surut, tinggal sekitar satu meter paling tinggi," katanya, Jumat malam.
Sanusi menyebut puncak ketinggian banjir terjadi sekitar pukul 06.00 WIB dengan ketinggian air mencapai lebih dari dua meter. Namun, kondisi air mulai surut perlahan sejak pukul 10.00 WIB.
Meski proses surutnya air terbilang lambat, kondisi terus membaik.
Sanusi memperkirakan banjir akan benar-benar surut apabila tidak ada hujan susulan maupun kiriman air dari hulu.
"Mungkin kalau tidak ada hujan dan air kiriman juga tidak dikirim lagi, malam sekitar jam dua atau jam tiga bisa surut," ucapnya.
Terkait warga yang mengungsi, dia menyebut sebagian masih bertahan di lokasi pengungsian yang berada di sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di sekitar wilayah tersebut.
Banjir yang merendam wilayah RT 13/RW 04 Kebon Pala, Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, mulai surut.
