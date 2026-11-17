Hamdalah, Harga Minyak Goreng Masih Stabil
jpnn.com, JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat harga minyak goreng seluruh kualitas masih berada pada level stabil tinggi pada minggu kedua November 2026.
Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan rata-rata harga minyak goreng curah, premium, dan MinyaKita berada di kisaran Rp20.219 per liter.
Secara umum, harga minyak goreng pada minggu kedua November turun 0,11 persen dibanding Oktober 2026 yang tercatat Rp20.241 per liter.
"Minyak goreng juga stabil tinggi. Jadi rata-rata IPH (Indeks Perkembangan Harga) minyak goreng curah, premium, dan Minyakita itu sekitar Rp20.219, dia stabil tapi dalam level yang tinggi," kata Amalia di Jakarta, Senin (16/11).
Amalia menjelaskan minyak goreng seluruh kualitas mengalami penurunan IPH di 24,72 persen wilayah di Indonesia.
Sementara itu, terdapat 53 kabupaten/kota yang masih mengalami kenaikan IPH.
Harga tertinggi minyak goreng pada minggu kedua November 2026 mencapai Rp60.000 per liter yang berada di Kabupaten Intan Jaya.
Di sisi lain, Amalia menyampaikan harga Minyakita terus mengalami penurunan dan kini berada pada level Rp16.299 per liter, dibandingkan Oktober 2026 yang tercatat Rp16.312.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat harga minyak goreng seluruh kualitas masih berada pada level stabil tinggi pada minggu kedua November 2026.
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