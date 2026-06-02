Hamdalah, Kloter Pertama Haji Asal Sumsel Tiba di Palembang

jpnn.com, SUMATERA SELATAN - Suasana haru dan bahagia menyelimuti Asrama Haji Palembang saat rombongan jemaah haji kloter pertama asal OKU Timur dan Banyuasin tiba di Tanah Air, pada Selasa (2/6/2026).

Sebanyak 443 jemaah dan petugas kloter mendarat dengan selamat di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin (SMB) II Palembang sekitar pukul 06.25 WIB.

Meski sempat mengalami keterlambatan sekitar 20 menit dari jadwal semula, kepulangan para tamu Allah ini disambut penuh syukur karena seluruh rombongan tiba dalam keadaan sehat setelah menempuh perjalanan panjang dari Jeddah.

Wakil Gubernur Sumsel Cik Ujang hadir langsung menyambut kedatangan para jemaah di Asrama Haji Palembang. Dia mengungkapkan rasa bahagianya melihat para jemaah kembali dengan wajah ceria dan penuh semangat.

"Alhamdulillah semuanya sehat. Walaupun perjalanan cukup panjang dan melelahkan, para jemaah terlihat bahagia bisa kembali berkumpul bersama keluarga," ungkap Cik Ujang.

Menurutnya, keberhasilan proses ibadah haji hingga pemulangan jemaah tidak lepas dari kerja keras para petugas yang mendampingi selama berada di tanah suci.

Dia juga berharap seluruh jemaah bisa menjadi haji yang mabrur dan tetap menjaga semangat ibadah setelah kembali ke daerah masing-masing.

Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umrah Sumsel M. Arkan Nurwahiddin menerangkan total penumpang dalam kloter pertama berjumlah 443 orang yang terdiri dari 438 jemaa dan lima petugas pendamping.