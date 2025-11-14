menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » Bisnis » Hamdalah, Mayoritas Harga Pangan Turun Hari Ini

Hamdalah, Mayoritas Harga Pangan Turun Hari Ini

Hamdalah, Mayoritas Harga Pangan Turun Hari Ini
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Sejumlah komoditas pangan di pasar. Ilustrasi. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Sebagian besar harga pangan di pasar tradisional seluruh provinsi mengalami penurunan pada hari Jumat (14/11).

Berdasarkan data yang dihimpun dari Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS) pada pukul 09.10 WIB, tren penurunan harga ini didominasi komoditas cabai dan beberapa jenis beras.

Harga cabai, secara umum, menunjukkan penurunan yang signifikan.

Baca Juga:

Cabai Merah Besar tercatat turun sebesar 6.45% atau Rp3.550, menjadi Rp51.500 per kilogram.

Sementara itu, harga Cabai Merah Keriting berada di angka Rp50.650 per kilogram.

Penurunan harga yang lebih drastis terjadi pada Cabai Rawit.

Baca Juga:

Cabai Rawit Hijau dijual seharga Rp29.650 per kilogram, mengalami penurunan sebesar 19.32% atau Rp7.100.

Cabai Rawit Merah juga mengalami penurunan sebesar 14.17%, menjadi Rp35.750 per kilogram.

Sebagian besar harga pangan di pasar tradisional seluruh provinsi mengalami penurunan pada hari Jumat (14/11).

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI