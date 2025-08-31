Hamdalah, Operasional Pabrik NPK PT PIM Sudah Kembali Normal

jpnn.com, ACEH UTARA - PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) memastikan operasional Pabrik NPK telah kembali normal pada, Sabtu 30 Agustus 2025 pukul 01.24 WIB, pascainsiden kebakaran di dinding luar gudang penyimpanan dan transfer tower pada Jumat (29/8).

Api yang terdeteksi pukul 15.05 WIB berhasil dipadamkan pukul 15.59 WIB berkat kesigapan tim pemadam PIM bersama Pemko Lhokseumawe.

Tidak ada korban maupun gangguan distribusi pupuk.

Penghentian operasional sementara selama 10 jam dilakukan sebagai langkah pengamanan.

Muhammad Taufiq, Pgs. Sekretaris Perusahaan PT PIM menuturkan kembalinya operasional ini menunjukkan komitmen PIM menjaga keselamatan kerja sekaligus memastikan ketersediaan pupuk NPK untuk wilayah Sumbagut sebagai bagian dari dukungan terhadap Ketahanan Pangan Nasional.

“Keselamatan karyawan dan keamanan fasilitas selalu menjadi prioritas utama kami. Kami bersyukur situasi dapat segera terkendali, sehingga pabrik bisa kembali beroperasi normal dalam waktu singkat,” ujar Muhammad Taufiq.

Dengan kesigapan tersebut, PIM menegaskan komitmennya untuk terus menjaga keandalan operasional, meningkatkan standar keselamatan, dan memastikan layanan terbaik kepada para petani serta mitra usaha di seluruh wilayah pemasaran.(chi/jpnn)