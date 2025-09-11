Hamdalah, Perusahaan Rokok Asal Madura Ini Sukses Ekspor Perdana Produknya ke Malaysia

jpnn.com, MADURA - Perusahaan rokok asal Madura, PT Empat Sekawan Mulia berhasil melakukan ekspor perdana rokok hasil produksinya ke pasar Malaysia pada Kamis (4/9).

Kepala Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan Bea Cukai Madura Andru Iedwan Permadi mengungkapkan realisasi ekspor ini turut dikawal pihaknya melalui asistensi intensif sesuai perannya sebagai industrial assistance.

Selain itu, langkah ini menjadi upaya mendorong UMKM di Madura agar mampu bersaing di pasar global dan turut meningkatkan devisa negara.

“Kami hadir bukan hanya sebagai pengawas, tetapi juga mitra strategis dunia usaha. Kami siap mewujudkan ekspor yang makin mudah,” kata Andru dalam keterangannya, Kamis (11/9).

Dia meyakini dengan dorongan ekspor, produk lokal dapat menjadi salah satu penopang pertumbuhan ekonomi nasional.

Tak dapat dimungkiri ekspor ini menjadi bukti nyata rokok Madura memiliki potensi dan mampu bersaing di kancah global.

"Semoga ekspor ini berkelanjutan, karena pastinya juga memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat, mulai dari petani tembakau, pengrajin, hingga tenaga kerja di sektor industri," ujarnya. (mrk/jpnn)