Hamdalah, RI Mendapat 100 Ton Kurma Gratis

jpnn.com, JAKARTA - Duta Besar Kerajaan Arab Saudi untuk Indonesia Faisal bin Abdullah Al-Amudi mengatakan bantuan 100 ton kurma dari Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz adalah untuk memenuhi kebutuhan umat Islam di Indonesia menjelang datangnya Bulan Ramadan.

"Hadiah ini dalam rangka memenuhi kebutuhan umat Islam di seluruh dunia, dan juga umat Islam yang ada di Indonesia," kata Dubes Faisal dalam acara penyerahan bantuan tersebut di Kementerian Agama RI, Jakarta, Rabu (11/2).

Dia menyatakan bantuan tersebut mengonfirmasi upaya pemerintah Kerajaan Arab Saudi untuk memberikan layanan bagi umat Islam di seluruh dunia, terutama Indonesia.

Bantuan tersebut juga menegaskan kuatnya hubungan yang telah terjalin antara Indonesia dan Kerajaan Arab Saudi, di mana hubungannya saat ini sudah mencapai level yang strategis.

Faisal tidak merinci jenis kurma yang diberikan, tetapi menegaskan bahwa kurma tersebut adalah jenis kurma yang premium, yang memiliki kualitas yang sangat baik.

"Jadi, hadiah kurma ini berjumlah sebanyak 100 ton, dan merupakan kurma yang premium," katanya.

Dubes berharap pemberian kurma tersebut dapat memenuhi kebutuhan umat Islam di Indonesia, terutama bagi masyarakat yang tertimpa bencana di berbagai daerah di Indonesia.

Melalui bantuan tersebut, Saudi juga berharap umat Islam di Indonesia dapat menyambut Bulan Ramadan dengan penuh suka cita.