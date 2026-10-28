Hamdalah, Harga Telur Ayam Turun

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan harga telur ayam mulai turun setelah pemerintah berkoordinasi dengan aparat penegak hukum menindak anomali distribusi yang merugikan peternak dan konsumen.

"Alhamdulillah, terima kasih Pak Kabareskrim, juga Polri, kami sudah bicara, sudah mulai menindak. Baru diumumkan harga sudah turun. Ini jadi kabar baik," kata Amran Selasa (27/10).

Pemerintah saat ini memperkuat dukungan kepada peternak melalui penyediaan bahan baku pakan yang lebih murah.

Selain itu, menyiapkan pembangunan pabrik tepung telur untuk mengurangi ketergantungan impor.

Amran menjelaskan anomali harga terlihat dari kesenjangan antara harga telur di tingkat peternak dan konsumen.

Harga telur di tingkat peternak berada pada kisaran Rp20.000-Rp21.000 per kilogram, sedangkan di tingkat konsumen mencapai Rp40.000-Rp45.000 per kilogram.

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"Telur ayam surplus, bahkan ekspor. Tapi di tingkat peternak itu harga telur ayam Rp20.000-Rp21.000 per kilogram. Harusnya Rp26.000 per kilogram dan Rp30.000 per kilogram, tetapi ironisnya di konsumen Rp40.000 per kilogram-Rp45.000 per kilogram. Ini di atas harga eceran tertinggi. Ada anomali," ujar Amran.

Untuk membantu peternak, pemerintah menyiapkan langkah jangka pendek melalui dukungan bahan baku pakan.