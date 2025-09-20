menu
Hamil Anak Kedua, Zaskia Sungkar Ternyata Mengidam Ini

Zaskia Sungkar dan Irwansyah. Foto: Instagram/irwansyah_15

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Zaskia Sungkar merasakan mengidam yang cukup unik di kehamilannya keduanya ini.

Bukan mengidam makanan tertentu, istri Irwansyah itu menyebut keinginannya condong dengan aktivitas berpergian.

"Ini ngidam, ngidam jalan-jalan saja sebenarnya," kata Zaskia Sungkar di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, baru baru ini.

Perempuan berusia 34 tahun itu bersyukur nafsu makannya tidak terganggu selama kehamilan kedua.

Meski kerap merasa mual, Zaskia Sungkar tetap bisa makan seperti biasa.

"Kalau makan, aku alhamdulillah semua masuk, benar-benar enggak, enggak berkurang nafsu makannya. Jadi misalnya, maaf ya, habis muntah begitu tetap saja pengin makan," ucap pemain film Tak Kemal Maka Tak Sayang itu.

Selain itu, Zaskia Sungkar merasa tidak mengidam makanan tertentu selama kehamilan kedua ini.

Dia kemudian bicara mengenai aktivitas yang dijalani selama mengandung.

