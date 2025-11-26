Hamil Anak Pertama, Amanda Manopo Curhat Begini

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Amanda Manopo menyampaikan curahan hati di tengah kabar kehamilannya.

Dia merasa mendapat anugerah luar biasa karena sebentar lagi menjadi seorang ibu.

Hal tersebut diungkapkan Amanda Manopo saat mengumumkan dirinya hamil anak pertama dari pernikahannya dengan Kenny Austin.

Melalui akun miliknya di Instagram, dia menunjukkan hasil positif dari alat tes kehamilan.

“Setelah banyak musim dalam hidupku, akhirnya tuhan percayakan aku sebuah anugerah terbesar, menjadi seorang ibu," ungkap Amanda Manopo, Selasa (25/11).

Perempuan berusia 25 tahun itu bersyukur dan sangat bahagia atas kehamilan pertama ini.

Amanda Manopo pun tidak sabar untuk bertemu dengan calon buah hati.

"Baby, kami tidak sabar bertemu denganmu,” sambungnya.