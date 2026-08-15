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Hamil Anak Pertama dari Haldy Sabri, Irish Bella Ungkap Perjuangan Mereka

Hamil Anak Pertama dari Haldy Sabri, Irish Bella Ungkap Perjuangan Mereka
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Irish Bella. Foto: Instagram/_irishbella_

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Irish Bella tengah mengandung anak pertama dari pernikahannya dengan Haldy Sabri.

Irish Bella mengatakan usia kehamilannya kini telah memasuki hampir lima bulan. Ia pun merasa bahagia karena akhirnya dapat membagikan kabar tersebut kepada publik.

"Alhamdulillah, kami punya kabar bahagia yang akhirnya bisa dikasih tahu. Selama ini kami masih diam-diam dulu, belum banyak bercerita kepada orang-orang, apalagi keluarga, karena harus memastikan dulu semuanya sehat," ujar Irish Bella di kawasan Senen, Jakarta Pusat, Jumat (14/8).

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Irish Bella mengungkapkan kehamilan tersebut diperoleh melalui program bayi tabung yang dijalaninya di Malaysia. Menurut dia, proses tersebut telah dilakukan sejak sekitar satu tahun lalu.

"Saat itu kami sudah mencoba normal, ya, Sayang (Haldy Sabri), tetapi waktu itu belum dikasih. Kemudian kami berkonsultasi dengan dokter karena ternyata saya juga mengalami PCOS. Jadi, akhirnya disarankan untuk mengikuti program," tuturnya.

Pasangan tersebut sebelumnya telah mencoba sejumlah metode untuk mendapatkan keturunan, termasuk inseminasi dan program bayi tabung di Jakarta.

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Namun, usaha tersebut belum membuahkan hasil hingga akhirnya mereka menjalani program di Kuala Lumpur.

"Kami sudah coba inseminasi, sudah coba IVF (bayi tabung) di sini, di Jakarta, tetapi belum rezeki. Alhamdulillah, rezekinya kemarin sukses di Kuala Lumpur," sambung Irish Bella.

Aktris Irish Bella tengah mengandung anak pertamanya dari pernikahannya dengan Haldy Sabri.

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