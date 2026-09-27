Hamil Anak Pertama, Jessica Jane: Enggak Menyangka Kami Sudah Enggak Berdua

jpnn.com, JAKARTA - Seleberitas Instagram (Selebgram) Jessica Jane membagikan kabar bahagia.

Dia mengungkapkan bahwa dirinya tengah mengandung calon anak pertamanya dengan sang suami, Erwin Phang.

Kabar bahagia itu dibagikan oleh Jessica Jane melalui akunnya di Instagram.

Dia juga membagikan foto-fotonya bersama sang suami, sambil memamerkan foto USG calon buah hati mereka.

"We're having a baby. Enggak menyangka kami sudah enggak berdua, tetapi bertiga," ujar Jessica Jane melalui akunnya di Instagram, dikutip Minggu (27/9).

Dia pun mengungkapkan antusiasmenya menyambut calon buah hatinya tersebut.

Perempuan 27 tahun itu juga membeberkan usia kandungannya saat ini.

"See you soon, little one. 17 minggu mengandung anugerah kecil terindah kami," kata Jessica Jane.