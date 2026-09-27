menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Gosip » Hamil Anak Pertama, Jessica Jane: Enggak Menyangka Kami Sudah Enggak Berdua

Hamil Anak Pertama, Jessica Jane: Enggak Menyangka Kami Sudah Enggak Berdua

Hamil Anak Pertama, Jessica Jane: Enggak Menyangka Kami Sudah Enggak Berdua
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Jessica Jane dengan Erwin. Foto: instagram

jpnn.com, JAKARTA - Seleberitas Instagram (Selebgram) Jessica Jane membagikan kabar bahagia.

Dia mengungkapkan bahwa dirinya tengah mengandung calon anak pertamanya dengan sang suami, Erwin Phang.

Kabar bahagia itu dibagikan oleh Jessica Jane melalui akunnya di Instagram.

Baca Juga:

Dia juga membagikan foto-fotonya bersama sang suami, sambil memamerkan foto USG calon buah hati mereka.

"We're having a baby. Enggak menyangka kami sudah enggak berdua, tetapi bertiga," ujar Jessica Jane melalui akunnya di Instagram, dikutip Minggu (27/9).

Dia pun mengungkapkan antusiasmenya menyambut calon buah hatinya tersebut.

Baca Juga:

Perempuan 27 tahun itu juga membeberkan usia kandungannya saat ini.

"See you soon, little one. 17 minggu mengandung anugerah kecil terindah kami," kata Jessica Jane.

Selebgram Jessica Jane mengandung calon anak pertamanya dengan sang suami, Erwin Phang.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI