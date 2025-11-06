Hamish Daud Akhirnya Buka Suara soal Isu Selingkuh, Begini Katanya

jpnn.com, JAKARTA SELATAN - Aktor Hamish Daud akhirnya buka suara mengenai isu yang mewarnai perpisahannya dengan istrinya, Raisa.

Diketahui, Raisa menggugat cerai Hamish Daud ke Pengadilan Agama (PA) Jakarta Selatan.

Namun, seiring dengan gugatan cerai itu didaftarkan, berbagai isu miring pun mewarnai kabar perceraian tersebut.

Hamish Daud diduga berselingkuh dengan seorang perempuan bernama Sabrina Alatas.

Ditanyai perihal isu tersebut, dia lantas membantahnya.

"Itu teman saya sudah sepuluh tahun dan itu keluarganya itu baik banget. Bapaknya itu baik banget, ibunya, adik kakaknya, jadi, kayak ini enggak pantas mereka tuh kena sorotan karena itu mereka tuh cuma teman saja," ujar Hamish Daud di Polres Metro Jakarta Selatan, Kamis (6/11).

Aktor 45 tahun itu menyadari gosip perselingkuhan tersebut bermula dari gambar arsitektur rumah di platform Pinterest.

Dia mengatakan bahwa dirinya hanya dimintai bantuan untuk memberikan masukan dalam bidang kreatif terkait rumah itu.