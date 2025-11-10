menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Gosip » Hamish Daud Ogah Hadiri Sidang Cerai, Kuasa Hukum Ungkap Alasannya

Hamish Daud Ogah Hadiri Sidang Cerai, Kuasa Hukum Ungkap Alasannya

Hamish Daud Ogah Hadiri Sidang Cerai, Kuasa Hukum Ungkap Alasannya
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Aktor Hamish Daud di Polres Metro Jakarta Selatan, Kamis (6/11). Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Hamish Daud memastikan dirinya tidak akan hadir di sidang cerai dengan Raisa Andriana, di Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

Keputusan itu diungkapkan oleh kuasa hukum Hamish Daud, Sandy Arifin, kepada awak media, beberapa waktu lalu.

Menurut Sandy, kliennya sudah sepakat berpisah baik-baik dengan Raisa, dan menunjuk kuasa hukum untuk mengurus semuanya.

Baca Juga:

"Jadi, klien kami tidak akan hadir di persidangan karena memang sudah kesepakatan bersama,” ujar Sandy Arifin.

Di tempat terpisah, Hamish memastikan masih menjalin hubungan baik dengan Raisa.

Keduanya kompak menjalankan co-parenting demi putri semata wayang mereka, Zalina Raine Wyllie.

Baca Juga:

“Kami saling support dan sama-sama ingin yang terbaik buat anak kami. Enggak ada larangan ketemu anak,” kata Hamish di Polres Metro Jakarta Selatan.

Tak hanya soal anak, Hamish juga blak-blakan mengungkap bahwa hubungannya dengan Raisa masih sangat baik.

Hamish Daud memastikan tidak akan hadir dalam sidang cerainya dengan Raisa. Kuasa hukum ungkap alasannya

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI