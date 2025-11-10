Hamish Daud Ogah Hadiri Sidang Cerai, Kuasa Hukum Ungkap Alasannya
jpnn.com, JAKARTA - Aktor Hamish Daud memastikan dirinya tidak akan hadir di sidang cerai dengan Raisa Andriana, di Pengadilan Agama Jakarta Selatan.
Keputusan itu diungkapkan oleh kuasa hukum Hamish Daud, Sandy Arifin, kepada awak media, beberapa waktu lalu.
Menurut Sandy, kliennya sudah sepakat berpisah baik-baik dengan Raisa, dan menunjuk kuasa hukum untuk mengurus semuanya.
"Jadi, klien kami tidak akan hadir di persidangan karena memang sudah kesepakatan bersama,” ujar Sandy Arifin.
Di tempat terpisah, Hamish memastikan masih menjalin hubungan baik dengan Raisa.
Keduanya kompak menjalankan co-parenting demi putri semata wayang mereka, Zalina Raine Wyllie.
“Kami saling support dan sama-sama ingin yang terbaik buat anak kami. Enggak ada larangan ketemu anak,” kata Hamish di Polres Metro Jakarta Selatan.
Tak hanya soal anak, Hamish juga blak-blakan mengungkap bahwa hubungannya dengan Raisa masih sangat baik.
Hamish Daud memastikan tidak akan hadir dalam sidang cerainya dengan Raisa. Kuasa hukum ungkap alasannya
