Hamish Daud: Saya Akan Terus Support Dia Selama-Lamanya

Hamish Daud: Saya Akan Terus Support Dia Selama-Lamanya

Hamish Daud: Saya Akan Terus Support Dia Selama-Lamanya
Raisa dan Hamish Daud. Foto: Instagram/hamishdw

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Hamish Daud menegaskan bahwa dirinya masih menjalin hubungan baik dengan Raisa Andriana, meski sepakat untuk bercerai.

Dia, bahkan memastikan dirinya akan tetap bertanggungjawab dan terus memberikan dukungan kepada Raisa, maupun putri sematawayang mereka.

"Ya ujung-ujungnya saya enggak lari dari tanggung jawab. Saya akan terus untuk support dia selama-lamanya. Mau itu financial, mau itu support sebagai teman, sebagai keluarga, saya enggak lari ke mana-mana. Dan saya pengin jaga itu," ujar Hamish Daud di kawasan Jakarta Selatan.

Meski mereka memutuskan untuk bercerai dan status keduanya akan berubah, tetapi Hamish menyebut hubungannya masih terjalin baik.

Keduanya pun bakal tetap saling mendukung terutama untuk buah hati mereka.

"Kami enggak ada yang, enggak boleh ketemu anak kami, enggak. Kami saling support dan yang terbaik saja buat anak kami," kata Hamish Daud.

Pria 45 tahun itu mengaku juga masih kerap berkomunikasi dengan Raisa terkait buah hati mereka.

Walaupun memilih berpisah, Hamish menegaskan bahwa mereka tetap berupaya yang terbaik demi sang putri.

