Hamish Daud Terapkan Co-Parenting dengan Raisa Seusai Bercerai

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Hamish Daud menerapkan co-parenting dengan Raisa, kepada putri semata wayang mereka, Zallina.

Keduanya pun membebaskan satu sama lain untuk bertemu dan menghabiskan waktu bersama putri mereka.

Sebab bagi mereka yang terpenting adalah memberikan yang terbaik untuk sang buah hati.

"Kami enggak ada yang, enggak boleh ketemu anak kami. Kami saling support dan yang terbaik saja buat anak kami," ujar Hamish Daud di Polres Metro Jakarta Selatan, Kamis (6/11).

Pria 45 tahun itu mengaku masih kerap bertemu dan berkomunikasi dengan si kecil.

"Setiap hari (ketemu dan komunikasi)," ucap suami Raisa.

Dia menuturkan, dirinya pun baru bertemu dengan sang putri. Hamish Daud, bahkan langsung menemui Zalina seusai mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan.

Dalam kesempatan yang sama, Hamish Daud menuturkan bahwa hubungannya dengan Raisa masih terjalin dengan baik.