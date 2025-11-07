menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Gosip » Hamish Daud Terapkan Co-Parenting dengan Raisa Seusai Bercerai

Hamish Daud Terapkan Co-Parenting dengan Raisa Seusai Bercerai

Hamish Daud Terapkan Co-Parenting dengan Raisa Seusai Bercerai
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Raisa dan Hamish Daud. Foto: Instagram/hamishdw

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Hamish Daud menerapkan co-parenting dengan Raisa, kepada putri semata wayang mereka, Zallina.

Keduanya pun membebaskan satu sama lain untuk bertemu dan menghabiskan waktu bersama putri mereka.

Sebab bagi mereka yang terpenting adalah memberikan yang terbaik untuk sang buah hati.

Baca Juga:

"Kami enggak ada yang, enggak boleh ketemu anak kami. Kami saling support dan yang terbaik saja buat anak kami," ujar Hamish Daud di Polres Metro Jakarta Selatan, Kamis (6/11).

Pria 45 tahun itu mengaku masih kerap bertemu dan berkomunikasi dengan si kecil.

"Setiap hari (ketemu dan komunikasi)," ucap suami Raisa.

Baca Juga:

Dia menuturkan, dirinya pun baru bertemu dengan sang putri. Hamish Daud, bahkan langsung menemui Zalina seusai mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan.

Dalam kesempatan yang sama, Hamish Daud menuturkan bahwa hubungannya dengan Raisa masih terjalin dengan baik.

Hamish Daud menerapkan co-parenting dengan Raisa. Keduanya pun membebaskan satu sama lain untuk bertemu dan menghabiskan waktu bersama san putri.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI