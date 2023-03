Hammersonic 2023 Dimulai Hari Ini, Berikut Daftar Penampil

jpnn.com, JAKARTA - Festival musik Hammersonic 2023 akan digelar mulai hari ini, Sabtu (18/3) dan Minggu (19/3) di Carnaval, Ancol, Jakarta.

Mengusung tema Rise of the Empire, festival musik cadas itu bakal menghadirkan seumlah keseruan pada hari pertama.

Kehebohan dari Hammersonic Festival 2023 pada Sabtu (18/3) dimulai sekitar pukul 13.00 WIB.

Sekitar 6 area atau panggung disiapkan untuk menyambut para metalhead dari penjuru Asia Tenggara.

Antara lain, Magnumotion, Hammer Stage, Sonic Stage, The Beast, Avalanche, dan Empire Stage.

Beberapa band yang akan tampil di awal acara yakni Ruin, Brandoffer, End of Circle, Humanimal, Pure Wrath, Super Charger, Oracle, Thy Regiment, dan Sign of Five.

Selanjutnya ada juga acara tambahan seperti Stand Up Comedy, Hammersonic Talks, Killing Me Reunion DJ Set, serta Signing Session, hingga Hammersonic Awards.

Hammersonic Award yakni penganugerahan bagi musisi-musisi cadas Indonesia yang berprestasi dan diharapkan menjadi penyulut semangat untuk terus berkreasi.