jpnn.com, TANGERANG - Rumah Sakit (RS) Bethsaida Tangerang telah menangani hampir 2.000 pasien dengan metode Drug-Coated Balloon (DCB) untuk mengatasi penyempitan pembuluh darah jantung.

Di bawah kepemimpinan Prof. Dr. dr. Dasaad Mulijono, Sp.JP(K), rumah sakit tersebut mengembangkan layanan penanganan jantung yang mencakup pemeriksaan awal, tindakan medis, hingga pendampingan pasien dalam jangka panjang.

Prof. Dasaad yang menjabat sebagai Direktur Departemen Jantung RS Bethsaida sekaligus dikenal sebagai salah satu pelopor metode DCB di Indonesia mengatakan, penanganan penyakit jantung koroner tidak cukup hanya berfokus pada tindakan membuka pembuluh darah yang mengalami penyempitan.

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Perawatan perlu dilakukan secara menyeluruh, termasuk pengendalian faktor risiko dan perubahan gaya hidup pasien.

DCB Jadi Alternatif Penanganan Penyumbatan Jantung

Dalam penerapannya, DCB menjadi salah satu pilihan untuk menangani penyempitan pembuluh darah tanpa harus selalu meninggalkan implan logam atau ring di dalam arteri.

Metode ini menggunakan balon berlapis obat yang dikembangkan di area pembuluh darah yang mengalami penyempitan. Obat tersebut membantu menghambat pertumbuhan jaringan berlebih yang dapat menyebabkan penyempitan kembali.

Perjalanan pasien di RS Bethsaida diawali dengan konsultasi dan pemeriksaan untuk mengetahui kondisi pembuluh darah jantung. Dokter akan mendengarkan keluhan, menelusuri riwayat kesehatan, serta memahami kekhawatiran pasien terhadap tindakan medis yang akan dijalani.

Pemeriksaan lanjutan dilakukan sesuai kebutuhan, mulai dari elektrokardiogram (EKG), tes laboratorium, uji latih jantung, hingga CT scan jantung. Hasil pemeriksaan tersebut digunakan untuk mengetahui tingkat penyempitan dan karakteristik plak yang menyumbat pembuluh darah.