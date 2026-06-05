Hampir 4 Dekade Bersama, Asco Automotive Memutuskan Berpaling dari Daihatsu

jpnn.com, JAKARTA - Perubahan besar terjadi di tubuh Asco Automotive. Setelah hampir empat dekade menjadi mitra Daihatsu di Indonesia, perusahaan mengakhiri kerja sama dan membuka lembaran baru bersama Chery Group.

Keputusan tersebut diumumkan bertepatan dengan langkah Asco menjalin kemitraan strategis dengan produsen otomotif asal Tiongkok itu.

Mulai Juni 2026, seluruh jaringan Asco Daihatsu resmi berhenti beroperasi dan bertransformasi membawa merek Chery Group.

Langkah tersebut menandai berakhirnya perjalanan panjang Asco bersama Daihatsu yang telah berlangsung sejak 1989.

Melalui akun resmi perusahaan, Asco menyebut transformasi itu sebagai bagian dari respons terhadap perkembangan industri otomotif yang bergerak makin cepat, terutama dalam hal teknologi kendaraan.

“Dunia terus bergerak dan teknologi berkendara berkembang lebih cepat dari yang kita bayangkan. Kini saatnya ASCO mengambil langkah revolusioner,” tulis Asco melalui akun resminya di Instagram.

Perusahaan juga mengisyaratkan era baru bisnis mereka yang akan lebih berfokus pada mobilitas masa depan.