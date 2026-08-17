Hampir 70 Tahun Bersama Indonesia, Kontribusi Astra Sentuh 16 Juta Orang

jpnn.com, JAKARTA - Astra resmi memulai rangkaian menuju hari ulang tahun (HUT) ke-70 yang akan diperingati pada 20 Februari 2027.

Perjalanan menuju tujuh dekade itu ditandai dengan peluncuran logo dan tema “Berkarya dan Tumbuh Bersama Indonesia”.

Logo HUT ke-70 Astra diperkenalkan dalam acara Alun-Alun Astra di Plaza Parkir Timur Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta, Sabtu (15/8).

Peluncuran dilakukan oleh Direktur Astra Djap Tet Fa bersama Executive In-Charge Astra Boy Gemino Kalauserang. Keduanya didampingi Chief of Corporate Affairs Astra Boy Kelana Soebroto, Chief of Human Capital Development Astra Matilda Ester Rotinsulu, Chief of Corporate Finance & Accounting Astra Endro Wahyono, serta Chief of Corporate Information System & Technology Astra Anastasia Krisnawati.

Logo tersebut mengambil bentuk pohon yang tumbuh dari akar kuat dan terus berkembang hingga memberikan manfaat.

Filosofi itu menggambarkan perjalanan Astra selama hampir tujuh dekade bersama pemerintah, karyawan, mitra, pelanggan, masyarakat, dan pemangku kepentingan di berbagai daerah.

“Astra memiliki filosofi untuk senantiasa tumbuh dan berkembang layaknya pohon rindang yang menjadi tempat bernaung dan memberikan manfaat bagi banyak orang. Sejalan dengan filosofi tersebut, logo HUT ke-70 tahun Astra digambarkan seperti sebuah pohon, tumbuh dari akar yang kuat, berkembang dari waktu ke waktu, lalu memberi manfaat yang luas bagi masyarakat,” ujar Chief of Corporate Affairs Astra Boy Kelana Soebroto.

Tema “Berkarya dan Tumbuh Bersama Indonesia” akan menjadi benang merah seluruh rangkaian kegiatan menuju HUT ke-70 Astra.