Hampir Rampung, Jembatan Gantung Siap Hubungkan 2 Desa di Kuansing

Hampir Rampung, Jembatan Gantung Siap Hubungkan 2 Desa di Kuansing

Hampir Rampung, Jembatan Gantung Siap Hubungkan 2 Desa di Kuansing
Pembangunan Jembatan Gantung Presisi Merah Putih yang menghubungkan Desa Muara Petai dan Desa Muara Tiu Makmur, Kuansing. Foto: Dok. Polda Riau

jpnn.com, KUANSING - Pembangunan Jembatan Gantung Presisi Merah Putih yang menghubungkan Desa Muara Petai dan Desa Muara Tiu Makmur, Kecamatan Pucuk Rantau, Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), memasuki tahap penyelesaian akhir.

Hingga Kamis (26/2/2026), Satgas Darurat Jembatan Polda Riau melaporkan progres pembangunan telah menyentuh angka 88 persen.

"Untuk pengerjaannya estimasi selesai 15 hari. Saat ini sudah 88 persen," ungkap Kasatgas Darurat Jembatan Polda Riau, Kombes I Ketut Gede Adi Wibawa, dalam keterangan resmi, Kamis (26/2).

Saat ini, para personel gabungan dari Satuan Brimob Polda Riau dan Polres Kuansing tengah fokus pada dua agenda utama di lokasi proyek.

Pertama, pemasangan kerangka harmoni sekaligus penyambungan bagian-bagian utama jembatan, serta pengecatan gapura yang menjadi ikon pintu masuk jembatan di kedua sisi desa.

"Pengerjaan terus dikebut secara profesional. Saat ini tim sedang merampungkan struktur kerangka dan mulai mempercantik tampilan jembatan melalui pengecatan gapura," imbuhnya.

Meski medan pengerjaan jembatan gantung memiliki tingkat kesulitan tersendiri, Satgas melaporkan bahwa sejauh ini tidak ditemukan kendala berarti.

Sinergi antar-personel dan dukungan material yang lancar membuat pembangunan berjalan sesuai dengan lini masa yang telah direncanakan.

