Hampir Sebulan Absen, Emil Audero Kirim Sinyal Baik, Simak Selengkapnya

Emil Audero saat menjalani latihan dengan Timnas Indonesia. Foto: Dokumentasi Kita Garuda

jpnn.com - Setelah hampir sebulan menepi akibat cedera otot kaki, kiper Timnas Indonesia Emil Audero akhirnya membawa kabar yang menenangkan bagi para penggemar.

Penjaga gawang berusia 28 tahun itu mengonfirmasi bahwa proses pemulihannya berjalan lancar dan ia siap kembali beraksi di bawah mistar.

Cedera Emil Audero

Cedera tersebut dialami Emil saat pemanasan bersama klubnya, Cremonese menjelang laga melawan Como pada 27 September lalu.

Insiden itu membuatnya absen di beberapa pertandingan penting, termasuk saat Timnas Indonesia berlaga di putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026.

Emil Audero Sampaikan Kabar Baik

Kini, menjelang pekan kedelapan Serie A 2025/26, Emil menegaskan kondisinya sudah jauh membaik. Dia bahkan sudah mulai bergabung kembali dalam sesi latihan tim.

"Saya merasa positif. Sudah mulai berlatih lagi di lapangan dan kondisi saya terus meningkat. Semoga bisa segera bermain," ujar Emil kepada Calcio Cremonese, Kamis (23/10/2025).

Tanpa Emil, Cremonense Terpuruk

Ketiadaan Emil terasa jelas bagi Cremonese. Dalam tiga laga terakhir tanpa kiper kelahiran Mataram itu, tim asuhan Davide Nicola gagal mencatatkan satu pun clean sheet dan hanya mampu meraih hasil imbang.

Cremonese saat ini menempati posisi ke-10 klasemen sementara dengan 10 poin.

