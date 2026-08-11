Hamra Hehanussa Tinggalkan Persib untuk Kedua Kalinya, Klub Promosi Jadi Tujuan

jpnn.com - Hamra Hehanussa kembali meninggalkan Persib Bandung untuk kedua kalinya.

Kali ini, Maung Bandung meminjamkan bek serbabisa tersebut ke tim promosi Garudayaksa.

Ini menjadi kali kedua Hamra menjalani masa peminjaman dalam dua musim terakhir.

Sebelumnya, pemain kelahiran Tangerang itu memperkuat Persik Kediri pada paruh kedua musim 2025/26.

Keputusan Persib bukan berarti klub menghapus Hamra dari rencana jangka panjang. Peminjaman justru dipilih agar sang pemain mendapat kesempatan tampil lebih banyak dan menjaga perkembangan kariernya.

Hamra Butuh Menit Bermain

Deputy CEO PT Persib Bandung Bermartabat Adhitia Putra Herawan menegaskan klub tetap melihat Hamra sebagai pemain yang memiliki potensi.

"Kami ingin Hamra terus mendapatkan pengalaman di pertandingan resmi. Karena itu, kesempatan bermain bersama Garudayaksa menjadi bagian dari proses yang kami siapkan untuk perkembangan kariernya."

Hamra sebenarnya menunjukkan perkembangan positif sejak bergabung dengan Persib pada musim 2025/26.