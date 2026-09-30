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Hamza Choudhury Bicara Kekuatan Timnas Indonesia, Bangladesh Siap Hadapi Atmosfer SUGBK

Hamza Choudhury Bicara Kekuatan Timnas Indonesia, Bangladesh Siap Hadapi Atmosfer SUGBK
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Bintang Timnas Bangladesh Hamza Choudhury. Foto: FIFA.

jpnn.com, JAKARTA - Pemain Bangladesh Hamza Choudhury tak menutup mata terhadap beratnya tantangan yang akan dihadapi timnya saat berjumpa Timnas Indonesia pada laga pamungkas Grup A FIFA ASEAN Cup 2026.

Setelah menelan dua kekalahan dari Malaysia dan Singapura, Bangladesh kini harus menghadapi Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), pada Kamis (1/10/2026). 

Laga tersebut menjadi ujian berikutnya bagi Choudhury dan rekan-rekannya untuk mengukur sejauh mana perkembangan tim dalam beberapa waktu terakhir.

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Choudhury menyadari Indonesia bukan lawan sembarangan.

Menurut gelandang Sheffield United tersebut, kualitas pemain Indonesia yang banyak berkarier di kompetisi Eropa membuat pertandingan nanti bakal menjadi tantangan berat bagi Bangladesh.

"Indonesia adalah tim yang sangat bagus, mereka memiliki banyak pemain yang berlaga di liga-liga teratas Eropa. Jadi, ini bakal menjadi ujian yang sulit lagi bagi kami,” ujar Choudhury di laman FIFA.

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Meski begitu, Choudhury melihat pertandingan melawan Indonesia sebagai kesempatan penting. Bangladesh memang belum mendapatkan hasil positif di turnamen ini setelah kalah 0-3 dari Malaysia dan 0-1 dari Singapura.

Namun, Choudhury menilai proses perkembangan Bangladesh tidak bisa hanya dilihat dari hasil akhir. Ia percaya timnya sedang membangun fondasi untuk menjadi lebih kompetitif.

Pemain Bangladesh Hamza Choundhury mengaku siap menghadapi Timnas Indonesia. Dia ingin menikmati atmosfer di Stadion GBK.

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