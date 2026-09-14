Hana Fadel Muhammad Serahkan Kelengkapan Dokumen Sebagai Calon Ketua Umum IWAPI

jpnn.com, JAKARTA - Sebagai bentuk kepatuhan terhadap organisasi, Tim Ibu Hana Hassana Fadel Muhammad menyerahkan dokumen tambahan persyaratan pencalonan Ketua Umum DPP Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) kepada Steering Committee (SC) atau Panitia Pengarah Munas IWAPI, Senin 14 September 2026.

Dokumen tambahan yang diserahkan hari ini meliputi Company Profile, struktur manajemen perusahaan, dan seluruh rangkuman berkas pendaftaran dari tanggal 24 Agustus sampai 14 September 2026.

Penyerahan ini menindaklanjuti surat permintaan dari panitia tertanggal 29 Agustus 2026.

Sebelumnya, pada saat pendaftaran tanggal 24 Agustus 2026, Ibu Hana telah melengkapi 12 dokumen sesuai persyaratan resmi SC tanpa catatan apapun dan dinyatakan lengkap.

Hal ini dibuktikan dengan tanda terima yang ditandatangani oleh 3 orang SC pada tanggal 24 agustus 2026.

Selanjutnya panitia juga mengirimkan permintaan kelengkapan tambahan pada tanggal 28 Agustus 2026 yang telah dipenuhi oleh Tim pada tanggal 29 Agustus 2026

Terkait penyerahan ini, Ibu Hana Fadel Muhammad menyampaikan langkah tersebut sebagai wujud ketaatan kepada organisasi IWAPI.

"Saya menyerahkan seluruh dokumen tambahan ini sebagai wujud ketaatan saya kepada organisasi IWAPI. Ini semua saya lakukan demi kelancaran dan kesuksesan Munas IWAPI pada bulan November mendatang," ujar Hana.