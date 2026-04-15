Hancur di Jakarta, Persebaya Kini Dikepung Masalah Menjelang Jumpa Madura United
jpnn.com - Persebaya Surabaya dalam situasi yang tidak ideal menjelang jumpa Madura United pada pekan ke-28 BRI Super League 2025/26.
Tim berjuluk Bajul Ijo itu harus bersiap menjalani duel panas bertajuk Derbi Suramadu di Stadion Gelora Bung Tomo, Jumat (17/4/2026).
Kondisi skuad Persebaya sedang tidak sepenuhnya prima.
Kekalahan telak 0-3 dari Persija Jakarta pada laga sebelumnya membuat kondisi tim belum sepenuhnya pulih, baik dari sisi permainan maupun mental.
Di balik hasil tersebut, Pelatih Persebaya Bernardo Tavares mengungkapkan bahwa timnya sedang tidak dalam komposisi terbaik.
Banyaknya pemain yang absen membuat opsi menjadi sangat terbatas.
Keadaan itu memaksanya melakukan perubahan komposisi pemain secara mendadak.
"Kami sedang berada dalam situasi sulit karena banyak pemain belum bisa tampil. Ada yang masih cedera dan ada juga yang belum benar-benar fit," jelas entrenador asal Portugal itu.
Seusai kekalahan telak di Jakarta, Persebaya Surabaya kini menghadapi ujian berat saat menjamu Madura United
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
