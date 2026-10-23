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Hancurkan Persib Bandung, Madura United Langsung Meroket

Hancurkan Persib Bandung, Madura United Langsung Meroket
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Skuad Madura United. Foto: Madura United.

jpnn.com - Madura United berhasil menciptakan kejutan dengan menundukkan Persib Bandung 1-0 pada lanjutan BRI Super League 2026/27 di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan, Kamis (22/10/2026) malam.

Kemenangan Laskar Sape Kerrab ditentukan oleh gol Dimitar Mitkov pada menit ke-89.

Gol yang hadir menjelang pertandingan berakhir itu memastikan Madura United mengamankan tiga poin penting sekaligus menggagalkan upaya Persib membawa pulang hasil positif.

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Pelatih Madura United Puas

Pelatih Madura United Jose Gomes menyambut gembira hasil tersebut. Menurutnya, menghadapi Persib bukan perkara mudah, terlebih tim tamu terus menekan pertahanan tuan rumah sepanjang pertandingan.

"Kami sangat bahagia dengan hasil ini. Persib merupakan lawan yang sulit dihadapi," ucapnya.

Tekanan Persib beberapa kali mengancam gawang Madura United. Namun, penjaga gawang Angga Saputra tampil solid dan mampu mempertahankan catatan nirbobol atau clean sheet.

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Madura United Meroket

Hasil ini sekaligus menjadi momentum kebangkitan Madura United setelah melewati dua pertandingan tanpa kemenangan.

Sebelumnya, mereka takluk 0-2 dari Persik Kediri dan bermain imbang 3-3 saat menjamu Bhayangkara Presisi Lampung FC.

Madura United berhasil menciptakan kejutan dengan menundukkan Persib Bandung 1-0 pada lanjutan BRI Super League 2026/27

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