Hancurkan PSG dengan Dramatis, Manchester United Tembus Perempat Final

jpnn.com, PARIS - Manchester United menjadi tim pertama dalam sejarah Liga Champions, yang lolos ke babak berikutnya setelah kalah dua gol atau lebih di kandang pada leg pertama.

Luar biasa. MU memenangi leg kedua 16 Besar Liga Champions melawan Paris Saint-Germain di Parc des Princes dengan skor 3-1, Kamis (7/3) dini hari WIB.

1 - Manchester United are the first team in Champions League history to progress to the next round having lost by two or more goals at home in the first leg of a knockout match. Incredible. #PSGMUN — OptaJoe (@OptaJoe) March 6, 2019