Handal Genjot Kapasitas Produksi Mobil Listrik Geely EX2

jpnn.com, JAKARTA - Geely Indonesia mulai meningkatkan kapasitas produksi mobil listrik Geely EX2 di dalam negeri hingga dua kali lipat.

Langkah itu diambil untuk mengimbangi permintaan pasar yang terus meningkat sejak model tersebut meluncur di Indonesia.

Peningkatan produksi difokuskan pada varian warna yang paling banyak diburu konsumen.

Dengan tambahan kapasitas tersebut, waktu tunggu pengiriman kendaraan kini dipangkas menjadi sekitar satu bulan.

Sales & Channel Development Director Geely Auto Indonesia Constantinus Herlijoso mengatakan pihaknya juga menghadirkan pilihan warna baru agar konsumen memiliki lebih banyak opsi.

"Kami menambah kapasitas produksi terutama pada pilihan warna yang paling diminati, sehingga waktu tunggu konsumen dapat dipangkas menjadi satu bulan."

"Kami juga menghadirkan warna baru sehingga konsumen memiliki opsi tampilan yang lebih fresh," ujar Constantinus.

Geely EX2, yang di pasar China dikenal sebagai Geely Xingyuan, menjadi tulang punggung penjualan merek tersebut di Indonesia.