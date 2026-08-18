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Hangtuah Basketball Kirim Tim ke Australia, Ada Misi Belajar dari Perth Wildcats

Hangtuah Basketball Kirim Tim ke Australia, Ada Misi Belajar dari Perth Wildcats
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Jajaran manajemen Hangtuah Basketball saat mengunjungi markas Perth Wildcats. Foto: Dokumentasi Hangtuah

jpnn.com - Hangtuah Basketball mulai bergerak mempersiapkan tim menghadapi kompetisi mendatang setelah membentuk jajaran kepelatihan baru.

Manajemen The FigHTers kini juga menyiapkan sejumlah agenda untuk meningkatkan kualitas tim, termasuk melakukan pembelajaran langsung ke klub basket profesional Australia.

Rombongan Hangtuah Basketball dijadwalkan terbang ke Australia pada akhir Agustus mendatang.

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Delegasi tersebut terdiri dari Raden Yohanes Kristian, Moosa Permadi Hantijono, Hendrikus Andi Anggriyanto, serta Direktur Operasional Hangtuah Basketball yakni Danzel Hartono.

Mereka akan menjalani program pelatihan intensif sekaligus melakukan benchmarking bersama Perth Wildcats.

Selama kurang lebih satu pekan, rombongan The FigHTers akan mempelajari secara langsung sistem pengelolaan klub basket profesional tersebut.

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Perth Wildcats sendiri merupakan salah satu klub tersukses dalam sejarah kompetisi basket Australia.

Klub tersebut tercatat telah mengoleksi 10 gelar juara National Basketball League (NBL).

Manajemen Hangtuah Basketball kirim tim kepelatian ke Australia untk belajar langsung di tim Perth Wildcats

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