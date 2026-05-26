Hangtuah Jakarta Bertekad Paksa Satria Muda Bandung Mainkan Gim Ketiga Playoff IBL 2026

jpnn.com, BANDUNG - Tim basket Hangtuah Jakarta bertekad untuk membuat kejutan di laga kedua playoff IBL 2026.

Saat ini Diftha Pratama dan kolega tengah tertinggal seusai di gim pertama kalah dengan skor 80-96 di GOR Ciracas, Jakarta, Sabtu (23/5).

Asisten pelatih Hangtuah Jakarta, AF Rinaldo mengingatkan anak asuhannya untuk berjuang meraih kemenangan agar menjaga asa tembus semifinal.

Wajar runner up Piala Presiden edisi 2019 tersebut menilai Satria Muda juga tidak dalam kondisi terbaik seusai Niven Glover masih mengalami cedera.

Dengan melihat kesempatan itu Hangtuah Jakarta berupaya mencuri kemenangan di kandang tim asal kota Kembang tersebut.

“Kami sangat mewaspadai kemampuan Niven Glover dalam melakukan outside shooting, terutama dari tembakan tiga angka.”

“Kami juga akan memberi tekanan kepada guard mereka Yudha dan Widy agar tidak punya banyak kesempatan dalam transisi,” ujar pria yang akrab disapa Inal itu.

Hangtuah Jakarta kemungkinan tidak dengan kondisi terbaik seusai Rakeem Christmas mengalami masalah di bagian telapak kakinya.