Hangtuah Jakarta Buka Suara soal Isu Krisis Finansial Setelah IBL 2026

jpnn.com, JAKARTA - Tim basket Hangtuah Jakarta fokus melakukan pembenahan seusai tersingkir di playoff IBL 2026.

Manajemen tim berjuluk The Fighters tersebut melepas komposisi pelatih yang dipimpin oleh Wahyu Widayat Jati.

Sebagai gantinya mantan manajer CLS Knight Surabaya itu akan diambil alih oleh AF Rinaldo yang sebelumnya menjadi associate coach.

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“Kami berterima kasih kepada coach Wahyu dan seluruh tim pelatih atas kontribusinya. Keputusan ini bukanlah hal mudah. Perubahan adalah sesuatu yang lumrah dalam dunia olahraga,” bunyi pernyataan resmi manajemen Hangtuah.

“Manajemen melihat peluang besar untuk menjadikan Hangtuah Jakarta sebagai tim yang lebih berprestasi pada musim-musim mendatang,” katanya.

Manajemen Hangtuah Jakarta juga berencana akan melakukan pembenahan di sisi pemain dengan melepas Diftha Pratama.

Pemain kelahiran 6 November 1989 itu dilepas manajemen seusai empat musim membela tim berjuluk Jagoan Kebayoran Baru tersebut.

Bagi manajemen saat ini fokusnya untuk mengorbitkan pemain muda yang ada seperti Sahid Kasim, Yogi Saputra Chan, James Muwardi, hingga Aofar Hedyan.