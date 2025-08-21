Hangtuah Jakarta Raih Kemenangan Beruntun, Pelita Jaya Membuntuti
jpnn.com, SOLO - Tim basket Hangtuah Jakarta kembali meraih kemenangan di IBL All Indonesian 2025.
Berlaga di GOR Manahan, Solo, Rabu (20/8), skuad asuhan Wahyu Widayat Jati itu menang dengan skor 78-71 atas RANS Simba Bogor.
Fisyaiful Amir menjadi bintang kemenangan Hangtuah Jakarta setelah mencetak 23 angka.
Sementara itu, Althof Dwira Satrio sukses memberi tambahan 10 poin.
Dari kubu RANS Simba, Danny Ray tampil dominan dengan raihan 16 angka.
Adapun pemain lainnya yakni Daniel Salamena serta Surliyadin menambahkan masing-masing 15 angka dan 14 poin.
Dengan hasil tersebut, Hangtuah Jakarta belum terkalahkan di tiga laga IBL All Indonesian 2025.
Sebelum mengalahkan RANS, semifinalis IBL 2018 tersebut mengatasi perlawanan Kesatria Bengawan Solo (89-58), serta Bali United Basketball (56-51).
