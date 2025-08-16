Hangtuah Jakarta Tampil Mengejutkan di IBL All Indonesia Cup 2025

jpnn.com, JAKARTA - Tim basket Hangtuah Jakarta mengawali IBL All Indonesia 2025 dengan kemenangan melawan Kesatria Bengawan Solo.

Berlaga di GOR Indoor Manahan, Solo, Sabtu (16/8) skuad asuhan Wahyu Widayat Jati itu menang dengan skor 80-58.

Sepanjang laga tim berjuluk Jagoan Kebayoran Baru tersebut tampil digdaya atas Kesatria Bengawan Solo.

Baca Juga: Kesatria Bengawan Solo Rekrut Milos Pejic untuk Mewujudkan Target Juara IBL 2025

Diftha Pratama dan kolega mampu unggul margin 25 poin di first half dengan skor 47-22.

Setelah jeda permainan semifinalis IBL 2018 tersebut terus tancap gas dengan mencetak 21 poin tambahan di kuarter ketiga untuk unggul 68-41.

Hangtuah Jakarta semakin di atas angin untuk akhirnya menutup laga dengan keunggulan 22 poin, 80-58 atas tim berakronim KBS tersebut.

Baca Juga: Satria Muda Raih Kemenangan Perdana di Kandang Melawan Kesatria Bengawan Solo

Pada laga ini Matthew Bryan Maranata tampil apik dengan mengemas 15 poin.

Alumnus Institut Teknologi Harapan Bangsa tersebut mampu mendominasi paint area dengan persentase field goals mencapai 75% (6/8).