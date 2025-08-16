menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » All Sport » Hangtuah Jakarta Tampil Mengejutkan di IBL All Indonesia Cup 2025

Hangtuah Jakarta Tampil Mengejutkan di IBL All Indonesia Cup 2025

Hangtuah Jakarta Tampil Mengejutkan di IBL All Indonesia Cup 2025
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pemain Hangtuah Jakarta, Matthew Bryan Maranata saat berlaga pada ajang IBL All Indonesia Cup 2025 di GOR Indoor Manahan, Solo, Sabtu (16/8). Foto: IBL Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Tim basket Hangtuah Jakarta mengawali IBL All Indonesia 2025 dengan kemenangan melawan Kesatria Bengawan Solo.

Berlaga di GOR Indoor Manahan, Solo, Sabtu (16/8) skuad asuhan Wahyu Widayat Jati itu menang dengan skor 80-58.

Sepanjang laga tim berjuluk Jagoan Kebayoran Baru tersebut tampil digdaya atas Kesatria Bengawan Solo.

Baca Juga:

Diftha Pratama dan kolega mampu unggul margin 25 poin di first half dengan skor 47-22.

Setelah jeda permainan semifinalis IBL 2018 tersebut terus tancap gas dengan mencetak 21 poin tambahan di kuarter ketiga untuk unggul 68-41.

Hangtuah Jakarta semakin di atas angin untuk akhirnya menutup laga dengan keunggulan 22 poin, 80-58 atas tim berakronim KBS tersebut.

Baca Juga:

Pada laga ini Matthew Bryan Maranata tampil apik dengan mengemas 15 poin.

Alumnus Institut Teknologi Harapan Bangsa tersebut mampu mendominasi paint area dengan persentase field goals mencapai 75% (6/8).

Kemenangan Hangtuah Jakarta di IBL All Indonesia Cup 2025 diikuti Satria Muda Bandung, Pelita Jaya dan Tangerang Hawks, Sabtu (16/8)

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI