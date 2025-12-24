Hangtuah Jakarta Ubah Identitas Warna di Jersey untuk IBL 2026

jpnn.com, JAKARTA - Tim basket Hangtuah Jakarta rilis jersey teranyar untuk mengarungi IBL 2026.

Klub berjuluk Jagoan Kebayoran Baru tersebut mengubah identitas mereka dari warna ungu menjadi biru.

Musim ini Hangtuah menggandeng jenama asal Ngawi yakni RAPS Apparel sebagai produsen jersey tanding mereka.

Kerja sama yang ditawarkan pada musim perdana mengusung mengusung konsep desain yang simpel.

Dengan menggunakan penerapan lis di bagian kerah, lengan, dan samping memakai kombinasi warna seperti yang ada di logo.

Untuk jersey tandang dan ketiga Hangtuah Jakarta bakal menggunakan warna putih serta merah.

Rencananya jersey anyar Hangtuah Jakarta bisa dibeli dengan harga terjangkau Rp 449 ribu.

Desain simpel yang ditawarkan membuat para kolektor jersey basket di Indonesia dipastikan bakal memburu untuk koleksi.