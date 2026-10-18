Hangtuah Perkuat Finansial Klub, Siap Bangun Kekuatan Baru di Kabupaten Bandung

jpnn.com, BANDUNG - Tim basket Hangtuah Jakarta mendapatkan suntikan dana baru untuk menghadapi kompetisi IBL All Indonesian 2026 dan IBL 2027 mendatang.

Manajemen tim berjuluk The Fighters itu mengumumkan kemitraan bersama JG Liem dan Blibli Sport sebagai tambahan sponsor.

Managing Director Hangtuah Basketball Kurniawan Santoso menyambut positif bergabungnya JG Liem dan Blibli Sport sebagai mitra baru klub.

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Kehadiran kedua sponsor tersebut diharapkan dapat menambah dukungan material bagi perjalanan Hangtuah musim depan.

Terlebih bagi Kurniawan adanya kemitraan tersebut menjadi bagian dari langkah awal Hangtuah dalam membangun organisasi yang lebih kompetitif dan berkelanjutan.

“Ini menjadi langkah awal Hangtuah yang tengah menuju arah baru dalam mewujudkan ambisi di masa depan sebagai organisasi basket yang profesional, kompetitif, serta berkelanjutan,” ujar pria asal Madiun itu.

“Hal itu tentu saja dapat terwujud dengan dukungan ekosistem yang kuat, tak terkecuali dari kehadiran pihak sponsor maupun partner,” imbuhnya.

Adanya kerja sama dengan sponsor tidak hanya berorientasi pada dukungan komersial, tetapi juga diarahkan untuk membangun hubungan jangka panjang yang memberikan manfaat bagi seluruh pihak.