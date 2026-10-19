Hangtuah Tampilkan Wajah Baru di IBL All Indonesian Cup 2026, Target Tembus Empat Besar

jpnn.com, JAKARTA - Hangtuah Basketball melakukan perombakan besar untuk menghadapi kompetisi IBL All Indonesian 2026.

Tim berjuluk The FigHTers itu memperkenalkan jajaran pemain, pelatih, dan manajer tim yang dipersiapkan untuk bersaing di GOR Laga Tangkas, Cibinong, Kabupaten Bogor, pada 24 Oktober hingga 1 November mendatang.

Perubahan tersebut dilakukan setelah Hangtuah menuntaskan perjuangan di kompetisi IBL 2026 beberapa bulan lalu.

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Jajaran pelatih akan dipimpin oleh Raden Yohanes Kristian untuk sementara dipercaya menjalankan peran sebagai kepala pelatih, sedangkan posisi manajer tim ditempati Resha Renaldy.

Perombakan juga terlihat dari komposisi pemain. Dari 15 nama yang didaftarkan untuk IBL All Indonesian 2026, hanya tujuh pemain yang tercatat memperkuat Hangtuah pada kompetisi IBL 2026.

Ketujuh pemain tersebut ialah Arlan Sitorus, Althof Satrio, Yogi Chan, Richard Kornelius, Paschal Christopher, Matthew Bryan, serta Januar Kuntara.

Nama terakhir kembali memperkuat Hangtuah setelah sempat berpisah dengan tim selama sekitar empat bulan.

Untuk menambah kekuatan skuad, manajemen juga merekrut sejumlah pemain berpengalaman. Mereka di antaranya Fatur Dzikri Shihab, Teemo Tan, Sulthan Fauzan, dan Hans Abraham.