menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Basket » Hangtuah Tampilkan Wajah Baru di IBL All Indonesian Cup 2026, Target Tembus Empat Besar

Hangtuah Tampilkan Wajah Baru di IBL All Indonesian Cup 2026, Target Tembus Empat Besar

Hangtuah Tampilkan Wajah Baru di IBL All Indonesian Cup 2026, Target Tembus Empat Besar
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Skuad Hangtuah Basketball yang akan tampil pada IBL All Indonesian Cup 2026. Foto: IBL Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Hangtuah Basketball melakukan perombakan besar untuk menghadapi kompetisi IBL All Indonesian 2026.

Tim berjuluk The FigHTers itu memperkenalkan jajaran pemain, pelatih, dan manajer tim yang dipersiapkan untuk bersaing di GOR Laga Tangkas, Cibinong, Kabupaten Bogor, pada 24 Oktober hingga 1 November mendatang.

Perubahan tersebut dilakukan setelah Hangtuah menuntaskan perjuangan di kompetisi IBL 2026 beberapa bulan lalu.

Baca Juga:

Jajaran pelatih akan dipimpin oleh Raden Yohanes Kristian untuk sementara dipercaya menjalankan peran sebagai kepala pelatih, sedangkan posisi manajer tim ditempati Resha Renaldy.

Perombakan juga terlihat dari komposisi pemain. Dari 15 nama yang didaftarkan untuk IBL All Indonesian 2026, hanya tujuh pemain yang tercatat memperkuat Hangtuah pada kompetisi IBL 2026.

Ketujuh pemain tersebut ialah Arlan Sitorus, Althof Satrio, Yogi Chan, Richard Kornelius, Paschal Christopher, Matthew Bryan, serta Januar Kuntara.

Baca Juga:

Nama terakhir kembali memperkuat Hangtuah setelah sempat berpisah dengan tim selama sekitar empat bulan.

Untuk menambah kekuatan skuad, manajemen juga merekrut sejumlah pemain berpengalaman. Mereka di antaranya Fatur Dzikri Shihab, Teemo Tan, Sulthan Fauzan, dan Hans Abraham.

Hangtuah Basketball melakukan perombakan besar untuk menghadapi kompetisi IBL All Indonesian 2026

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI