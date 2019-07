Hanin Dhiya Bikin Kor Massal di Prambanan Jazz 2019

jpnn.com, YOGYAKARTA - Penyanyi ‎Hanin Dhiya sukses membuka Prambanan Jazz Festival 2019 hari pertama dengan memukau. Dia mampu membuat takjub dan mengajak penonton bernyanyi bersama.

Tampil di panggung festival, Hanin Dhiya membuka penampilan lewat lagu Shape of You milik Ed Sheeran. Spontan lagu itu langsung membuat penonton ikut bernyanyi, terutama pada bagian reff.

"Saya senang sekali bisa tampil di Prambanan Jazz Festival hari ini. Terima kasih untuk yang sudah hadir sore ini," kata Hanin Dhiya di atas panggung, Jumat (5/7).

Cewek 18 tahun itu melanjutkan penampilan dengan menyajikan beberapa lagu miliknya. Seperti lagu Kau yang Sembunyi dari album perdana berjudul Cerita Hanin Dhiya (2018). Ada juga lagu Waktunya Sendiri.

Hanin Dhiya kembali mengajak penonton yang kebanyakan milenial bernostalgia. Dia membawakan tembang Dont Dream Is Over dari Sixpence None The Richer.

Kor massal kembali terjadi saat Hanin Dhiya mengcover lagu-lagu milik Adele secara medley. Antara lain lagu Dont You Remember, When We Were Young, All I Ask. "Lagunya pas buat yang jomlo," imbuh Hanin Dhiya. (mg3/jpnn)