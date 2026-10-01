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Hankook Salurkan Serangkaian Bantuan di Wilayah Operasional

Hankook Salurkan Serangkaian Bantuan di Wilayah Operasional
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PT Hankook Tire Indonesia (Hankook) menyalurkan serangkaian bantuan di wilayah operasional perusahaan. Foto dok Hankook

jpnn.com, KABUPATEN BEKASI - PT Hankook Tire Indonesia (Hankook) menyalurkan serangkaian bantuan yang mencakup dukungan sarana pendidikan, aksesibilitas air bersih, hingga fasilitas yang menunjang mobilitas dan keamanan masyarakat.

Bantuan tersebut berupa penyaluran mebel sekolah dan penerangan jalan umum (PJU) bagi masyarakat Kabupaten Bekasi.

Melalui sinergi dengan Pemerintah Kabupaten Bekasi, setiap bantuan disalurkan berdasarkan kebutuhan nyata di lapangan, sehingga manfaat yang diberikan dapat dirasakan secara lebihtepat sasaran dan berkelanjutan.

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Selain itu, Hankook juga menyalurkan sebanyak 250 set mebel sekolah, yang terdiri dari meja dan kursi, kepada SDN 2 Cicau, SDN Pasirtanjung 1, SDN Hegarmukti 3, SDN Sukamanah 4, dan SDN Kalijaya 5, sebagai sekolah yang direkomendasikan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi.

Penyerahan bantuan secara simbolis dilaksanakan di SDN Pasirtanjung 1 dan diwakili oleh masing-masing kepala sekolah dari kelima sekolah penerima manfaat.

Bantuan tersebut diharapkan bisa meningkatkan kualitas sarana belajar mengajar sekaligus menciptakan lingkungan belajar yang lebih nyaman bagi siswa maupun tenaga pendidik.

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Selain mendukung sektor pendidikan, Hankook juga terus berkontribusi dalam meningkatkan keamanan dan kenyamanan masyarakat melalui penyediaan penerangan jalan umum (PJU) di kawasan sekitar pabrik di Kabupaten Bekasi.

Hingga saat ini, perusahaan telah menyerahkan 60 unit lampu LED untuk dipasang di sejumlah titik berdasarkan rekomendasi Pemerintah Kabupaten Bekasi.

Hankook Tire Indonesia (Hankook) kembali menunjukkan komitmennya untuk tumbuh bersama masyarakat di wilayah operasionalnya.

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