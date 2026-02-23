Hankook Tire Ajak Seluruh Distributor Perkuat Kolaborasi

jpnn.com, BALI - Hankook Tire Indonesia, melalui PT Hankook Tire Sales Indonesia (HTSI) optimistis dalam menyambut peluang bisnis 2026 dengan memperkuat kolaborasi bersama dengan jaringan distributornya.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui Hankook Partners Day di Bali pada 9-11 Februari 2026, yang merupakan agenda tahunan perusahaan dalam menjaga dan memperkuat relasi yang telah terjalin, sekaligus menjadi forum untuk membahas evaluasi kinerja 2025, penetapan target dan strategi 2026, serta perkembangan pasar terkini bersama dengan 24 distributor terpilih dari berbagai wilayah di Indonesia.

Pada 2026, Hankook memfokuskan strategi bisnis pada tiga lini produk utama: kendaraan listrik, SUV, serta truk dan bus.

Hankook menghadirkan lini iON yang dirancang menyesuaikan karakteristik kendaraan listrik dengan portofolio yang lengkap.

Pada segmen SUV, Dynapro menjadi solusi yang dirancang untuk berbagai tipe SUV dan kondisi medan.

Sementara itu, pada segmen truk dan bus, seluruh produk telah dilengkapi teknologi SMARTEC untuk meningkatkan keselamatan dan kenyamanan berkendara, serta didukung layanan Total Value Solution mulai dari pra-pembelian hingga masa perawatan.

Dalam rangkaian kegiatan tersebut, HTSI juga turut menampilkan sejumlah produk unggulan sebagai representasi portofolio dan keunggulan teknologinya, antara lain ban iON evo SUV, Ventus Prime 3 K135, Dynapro HPX RA43, serta ban truk dan bus AH35.

Selain berfokus pada inovasi produk, Presiden Direktur Hankook Tire Sales Indonesia, Bartek (Byunghak) Choi, menegaskan pentingnya peran strategis jaringan distributor dalam pertumbuhan bisnis perusahaan.