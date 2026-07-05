Hankook Tire Indonesia Perluas Program Donor Darah

jpnn.com, BEKASI - PT Hankook Tire Indonesia kembali menggelar kegiatan donor darah yang bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Bekasi di area kantor perusahaan di Cikarang, pada Kamis (2/7).

Program ini merupakan wujud kontribusi berkelanjutan Hankook dalam membantu menjaga ketersediaan stok darah sekaligus mendukung pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kota Bekasi.

Program donor darah Hankook ini terbagi menjadi tiga gelombang sepanjang tahun untuk meningkatkan partisipasi karyawannya.

Skema tersebut juga memberikan fleksibilitas bagi karyawan dengan jadwal kerja yang berbeda untuk mengikuti donor darah tanpa mengganggu operasional perusahaan, sekaligus mendorong tumbuhnya kepedulian terhadap sesama melalui aksi kemanusiaan yang dilakukan secara berkelanjutan.

Pada pelaksanaan gelombang kedua tahun ini, lebih dari 70 karyawan dari berbagai divisi, mulai dari area produksi hingga fungsi pendukung operasional, berpartisipasi dalam kegiatan ini.

Para peserta juga turut melewati pemeriksaan untuk memastikan calon pendonor dalam keadaan sehat.

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Melalui penyelenggaraan tahap pertama pada Februari dan tahap kedua pada Juli, Hankook telah melibatkan lebih dari 100 peserta dan berhasil mengumpulkan 98 kantong darah yang akan disalurkan melalui PMI Kota Bekasi.

Program ini diharapkan bisa memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat yang membutuhkan transfusi darah.