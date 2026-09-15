Hankook Ventus evo, Hadirkan Teknologi Balap untuk Penggunaan Harian

jpnn.com, JAKARTA - Hankook Tire menghadirkan generasi terbaru dari Ventus S1 evo3, yaitu Ventus evo, yang dirancang untuk menjawab kebutuhan pengemudi premium dan berperforma tinggi di Indonesia.

Secara global, teknologi Ventus telah dipercaya lebih dari 30 produsen otomotif, termasuk Porsche, Mercedes-Benz, BMW, dan Audi2, dan sejak 2005 telah digunakan dalam berbagaiajang motor sport bergengsi.

“Dunia motorsport menjadi ruang pembuktian bagi teknologi ban berperforma tinggi. Setiap pengembangan harus mampu menjawab tuntutan grip, kontrol, dan stabilitas dalam kondisi yang sangat ekstrem,” ujar Bartek (Byunghak) Choi Presiden Direktur PT Hankook Tire Sales Indonesia.

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"Melalui Ventus evo, kami menghadirkan teknologi yang telah teruji tersebut ke kendaraan premium, sehingga pengemudi dapat merasakan performa, kontrol, dan rasa percaya diri yang lebih baik dalam penggunaan sehari-hari," imbuhnya.

DNA performa tersebut kini diterapkan pada Hankook Ventusevo yang diperkenalkan PT Hankook Tire Sales Indonesia sebagai ban ultra-high performance (UHP) untuk kendaraan premium berperforma tinggi.

Ventus evo dirancang mampu pengereman dan handling yang optimal di jalan basah maupun kering, sekaligus menawarkan peningkatan jarak tempuh.

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Performa tersebut telah mendapat pengakuan global melalui dua pengujian komparatif AUTO BILD pada 2026.

Dalam AUTO BILD Summer Tire Test 2026 untuk ukuran 245/45 R19, Ventusevo meraih posisi pertama dengan skor 1,1 dan meraih predikat Exemplary, setelah mengungguli 19 finalis lainnya.