jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum HANRA Arvindo Noviar meminta aparat penegak hukum menindak tegas seluruh dugaan kekerasan terhadap anak, termasuk perundungan yang diduga berkaitan persoalan politik.

Arvindo menegaskan anak-anak tidak boleh menjadi sasaran konflik maupun perbedaan pandangan politik orang dewasa.

Pernyataan itu disampaikan HANRA dalam sikap resminya pada 23 November 2026.

Organisasi tersebut menyoroti sejumlah kasus kekerasan terhadap anak yang menjadi perhatian masyarakat.

Salah satunya dugaan perundungan siber terhadap D.G.A. (17), yang oleh pihak keluarga dikaitkan dengan dinamika politik.

HANRA juga menyoroti kasus dugaan pengikatan dan pemukulan terhadap E. (12), siswa SDN Tanjungmekar II, Karawang, serta kekerasan fisik terhadap seorang pelajar MTs di Kendal.

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Menurut Arvindo, rangkaian peristiwa tersebut tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa.

Negara harus hadir untuk memastikan anak mendapatkan perlindungan dari kekerasan, baik secara langsung maupun melalui ruang digital.