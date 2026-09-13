Hansaplast Gelar First Aid Conference 2026, Soroti Penanganan Luka hingga Terapi Scar

jpnn.com, JAKARTA - Hansaplast menggelar First Aid Conference 2026 bertajuk 'Complete Wound Care: Comprehensive Management of Acute Wounds and Scar Therapy' di Fairgrounds SCBD, Jakarta, Sabtu (12/9).

Kegiatan tersebut membahas penanganan luka secara komprehensif, mulai dari perawatan luka akut hingga terapi bekas luka atau scar.

Konferensi itu menghadirkan sejumlah pembicara dari bidang kesehatan untuk memberikan edukasi mengenai penanganan luka yang tepat.

Sejumlah pembicara yang hadir di antaranya Dr. apt. Lusy Noviani, Kevin Ben RPh, Apt, Ph, BCMTMS, MPharm, Cherbs, dr. Pipim Septiana Bayasari Yudho Purwono, Sp.DVE, serta dr. Ulul Albab, Sp.OG.

Selain itu, Vivillya Lukman selaku BU Health Care Director Beiersdorf juga turut hadir dalam acara tersebut. Sementara itu, pembukaan konferensi disampaikan oleh Sawan Malik selaku President Director Beiersdorf Indonesia.

President Director Beiersdorf Indonesia, Sawan Malik, mengatakan gelaran FAC 2026 menjadi salah satu upaya Hansaplast untuk memperluas edukasi mengenai perawatan luka kepada masyarakat.

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Menurutnya, pengetahuan yang tepat menjadi bagian penting dalam membantu masyarakat menangani luka.

“Kami juga sangat bangga dengan kemitraan yang kami bangun melampaui tahun ini. Kolaborasi ini memungkinkan kami untuk membawa pendidikan perawatan luka lebih dekat lagi kepada masyarakat di seluruh Indonesia dan menjangkau komunitas yang selalu berpindah-pindah,” kata Sawan Malik di Fairgrounds SCBD, Jakarta, Sabtu (12/9).